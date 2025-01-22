"لعنة الثأر".. جنايات المنيا تخفف عقوبة الإعدام لشقيقين متهمين بالقتل إلى المؤبد

المنيا-جمال محمد:

قضت محكمة جنايات مستأنف العدوة بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد بحق شقيقين، لاتهامهما بقتل أحد الأشخاص أخذا بالثأر.

وعقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي السيد عبدالعزيز، وأمانة سر محمد جمعة، وخالد محمد عبدالغني، وجاء الحكم باستبدال عقوبة الإعدام شنقاً بحق كلًا من "م م ا" 42 سنة، وشقيقه "أ"، 25 سنة، مقيمين بإحدى قرى مركز بني مزار، إلى السجن المؤبد، وألزمتهما المصاريف الجنائية، لاتهامهما بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أخذًا بالثأر من جارهما لقيامه بقتل ابن عمهم.

تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز بني مزار بلاغاً بالعثور على جثة شخص مصابًا بطلقات وطعنات بإحدى الزراعات.

وكشفت التحريات أن الجثة لشخص يدعى "م س" 38 سنة، مزارع، وتم ضبط الشقيقان المتهمان بارتكاب الواقعة، وعقب تقديمهما للمحاكمة تم الحكم عليهما بإحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية، وفي جلسة اليوم تم تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد.