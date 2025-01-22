قطعة التصويب والمحادثة.. أسئلة حيرت طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط - فيديو وصور

أسيوط - محمود عجمي:

تباينت آراء طلاب الشهادة الإعدادية في أسيوط حول صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية، حيث وصفه البعض بالصعب بينما اعتبره آخرون سهلاً.

وأكد عدد كبير من طلاب لجنة الشهيد محمد صلاح على صعوبة الامتحان، خاصة في أسئلة القطعة والمحادثة، مطالبين بمراعاة التصحيح نظرًا لصعوبة امتحانات الهندسة والجبر أيضًا، مما يهدد فرصهم في الالتحاق بالتعليم الثانوي.

من جانبه، صرح محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن غرفة العمليات لم تتلقَ أي شكاوى حول امتحان اللغة الإنجليزية. وأشار إلى أن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، قام بجولة تفقدية في بعض لجان الامتحانات للاطمئنان على سيرها. وأوضح دسوقي أن عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية يبلغ 80,306 طالب وطالبة موزعين على 240 لجنة امتحان على مستوى المحافظة.

وأضاف دسوقي أنه تم تشكيل غرفة عمليات في كل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة والتواصل المستمر مع غرف العمليات بكل إدارة وربطها بغرفة عمليات المديرية لتلقي أي شكاوى والتعامل الفوري معها. كما شدد على رؤساء اللجان الالتزام بضوابط الامتحانات وتحقيق الانضباط وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين، مع التأكيد على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة للإشراف الطبي على اللجان والتعامل الفوري مع أي حالات مرضية طارئة. وأكد على منع اصطحاب الطلاب والمعلمين للهواتف المحمولة أو أي وسائل تكنولوجية حديثة تساعد على الغش الإلكتروني أو الجماعي داخل اللجان.