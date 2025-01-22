المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة هاتف سائق توك توك بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على المتهم "محمد . ج . م" البالغ من العمر 30 عامًا، لاتهامه بسرقة هاتف محمول من سائق توك توك بمركز الفتح بأسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة، وإيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد.

تعود تفاصيل القضية رقم 15205 لسنة 2024 جنايات مركز الفتح إلى تلقي ضباط مركز الشرطة بلاغًا من المجني عليه "أحمد. م. ع" البالغ من العمر 18 عامًا، والذي يعمل سائق توك توك، يفيد بقيام المتهم بسرقة هاتفه المحمول أثناء استقلاله التوك توك.

وأظهرت تحريات معاون مباحث مركز شرطة الفتح، أن المتهم استوقف التوك توك الذي كان يقوده المجني عليه وطلب منه توصيله إلى قرية الواسطى. وأثناء سيرهما في أحد الشوارع الجانبية، أشهر المتهم سلاحًا أبيض "مطواة" ووضعها على رقبة المجني عليه، مهددًا إياه وسارقًا هاتفه المحمول.