تداول 46 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

حققت هيئة موانئ البحر الأحمر رواجا في تداول البضائع الجافة والصب بعد تراكي 13 سفينة على أرصفة موانيها.

وسجلت موانئ البحر الأحمر تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1197 شاحنة و 135 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 655 شاحنة و 115 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 39500 طن بضائع، 542 شاحنة و 20 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا 3 سفن تجارية وهي Alcudia Express ، FUTURE ID و KALI KARDIU اليوم الأربعاء، بينما تغادر ثلاث سفن وهي دليلة، أمل وELENA، فيما استقبل الميناء أمس أربع سفن وهي الحرية ، امل ، بوسيدون اكسبريس وسينا.

وغادرت السفينة APK LEG END على متنها 29000 طن فوسفات لتصدير إلى أندونيسيا كما غادرت السفينة Alcudia Express، بينما تم تداول 4000 طن بضائع و340 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي عمان آور وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2045 راكبا بموانيها.