رئيس جامعة السويس يبحث معالجة التحديات في المنطقة الاقتصادية للقناة

السويس – حسام الدين أحمد:

التقى الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، وفدًا من شركة "ايديا سبيس" لخدمات ريادة الأعمال، بحضور الدكتور عصام أحمد علي، عميد كلية هندسة البترول والتعدين ومدير الحاضنة التكنولوجية بالجامعة، لمناقشة سبل معالجة التحديات التي تواجه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

رحب حنيجل بالمهندس طارق صلاح، المدير التنفيذي لشركة "ايديا سبيس"، والمهندس معز بالله الشريف، مدير تطوير الأعمال بالشركة، وفاطمة صلاح مديرة فرع "ايديا سبيس" بجامعة السويس. تم اللقاء في إطار التعاون بين جامعة السويس وأكاديمية البحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين.

وأكد حنيجل على دور فكر ريادة الأعمال في دفع الاقتصاد الوطني وضرورة دمج الشباب في هذا المجال، مشيرًا إلى دور الجامعة في توفير بيئة داعمة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع حقيقية.

أشار رئيس الجامعة إلى أهمية هذا التعاون في تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

كما تم عرض خطة تفعيل برنامج الحاضنة التكنولوجية بالجامعة، الذي يهدف إلى معالجة التحديات في المنطقة الاقتصادية، من خلال دعم المشاريع الناشئة وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم لنموها.

في ختام الاجتماع، أكد حنيجل على أهمية المبادرة في تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين شباب الجامعة، ودورها في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.