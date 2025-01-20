أمن بني سويف يكشف غموض سرقة 5000 دولار و300 جرام ذهب من شقة معلم

بني سويف - حمدي سليمان:

تمكنت الأجهزة الأمنية في بني سويف من كشف غموض سرقة شقة معلم تحت تهديد السلاح في مركز ببا جنوب المحافظة.

تلقى مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع سرقة في شقة يمتلكها "محمد س.س" (49 عامًا)، معلم، حيث تم سرقة 5000 دولار أمريكي، و300 جرام من الذهب، وهاتفين محمولين، بعد تهديد أبنائه بسلاح أبيض. وقام الجناة بالدخول إلى الشقة عبر شرفة المنزل أثناء غياب الأسرة، حيث تم التوجيه بسرعة ضبطهم.

وبتكثيف البحث والتحريات، تبين أن المتهمين وراء الجريمة هم "هـ. ن" (29 عامًا)، جار المجني عليه، الذي ساعدهم في دخول المنزل، و"طه. م. ع" (21 عامًا) و"محمد. م. ع" (30 عامًا).

وكشفت التحريات أن المتهمين دخلوا إلى الشقة عبر سطح المنزل بعد أن تأكدوا من غياب صاحب الشقة وأسرته عن المنزل، حيث تركوا الأطفال في الداخل، وقاموا بتهديدهم وسرقة المبلغ المالي والذهب والهاتفين، ثم فروا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات، اعترفوا بارتكاب الجريمة. تم تحرير محضر بالواقعة.