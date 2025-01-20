وزير الخارجية يتقلد وسام التاج الملكي البلجيكي من الدرجة الأولى

القاهرة- مصراوي

على هامش الزيارة التي يجريها بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إلى بروكسل، قام السيد "برنارد كوينتين" وزير الخارجية البلجيكى يوم الإثنين 20 يناير 2025 بتقليد وزير الخارجية وسام التاج الملكي من الدرجة الأولى الذي تمنحه مملكة بلجيكا لوزراء الخارجية الأجانب، وذلك في حفل مراسم بقصر "إجمونت" ببروكسل.

يأتى التكريم تقديرًا للجهود التي بذلها عبد العاطي في الارتقاء بالعلاقات المصرية- البلجيكية خلال فترة عمله سفيرًا لجمهورية مصر العربية في بروكسل خلال الفترة من 2021-2024، وفترة عمله كنائب لرئيس البعثة المصرية في بروكسل من 2008- 2012 والتي شهدت تطورًا فى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وألقى عبد العاطي كلمة بهذه المناسبة أعرب فيها عن تقديره العميق لهذا التكريم، مشيدًا بالروابط القوية التي تجمع مصر وبلجيكا، معربًا عن تمنياته لمزيد من التقدم للبلدين الصديقين.