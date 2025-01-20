إعلان

مفاجأة سارة تنتظر طلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على الدرجات النهائية بالوادي الجديد

02:12 م الإثنين 20 يناير 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بصرف مكافأة لطلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على الدرجات النهائية بالفصل الدراسي الأول.

جاء ذلك خلال تفقّده، اليوم الاثنين، عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ بإدارة الخارجة التعليمية، يرافقه المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، و وصفي مدير إدارة الخارجة التعليمية وعددٌ من المسئولين المعنيين.

وتفقّد المحافظ سير الامتحانات داخل لجان مدرستي "الشهداء" و"صلاح الدين الإعدادية"، واطمأن على عدم وجود شكاوى أو معوقات تواجه الطلاب، كما أكّد على الالتزام التام بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

الوادي الجديد طلاب الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية محمد الزملوط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على الصحراوي الشرقي بالمنيا

إعلان

إعلان

حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7 آلاف جنيه
كيف تفعل مكالمات "الواي فاي" على هاتفك الأندرويد أو الآيفون؟