مفبركة أم سليمة؟.. تعليم القليوبية يكشف حقيقة الصورة المتداولة لامتحان الهندسة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أكد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن الصورة المتداولة لامتحان الهندسة الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية اليوم الاثنين، مفبركة وغير صحيحة وليس لها علاقة بالامتحان.

وأشار وكيل وزارة التعليم، في تصريحات صحفية اليوم، أنه يتابع بنفسه عبر غرفة العمليات والجولات الميدانية امتحانات الشهادة الإعدادية التي تسير بشكل منتظم دون شكاوى حتى الآن.

كانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت صور مزعومة لامتحان الهندسة الشهادة الإعدادية الذي يؤديه الطلاب اليوم، وادعت أنه تسريب للامتحان.

ويؤدي اليوم الاثنين 122 ألفا و926 طالبا امتحاني مادتي الهندسة والدراسات الاجتماعية، فيما تتابع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية سير الامتحانات.