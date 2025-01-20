5 مصابين في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة في مشاجرة وقعت بين عائلتين في عزبة سعد الدين التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى الواسطى المركزي، بوصول "سنية. م. ع"، 50 عاماً، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة، و"عبد الرحمن خ. م"، 53 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالجبهة وكدمة شديدة بالوجه، و"عبد التواب. ع. ع"، 56 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالوجه وكدمات بالوجه والذراعين، و"محمد. ق. م"، 52 عامًا، مصابًا بكدمة بالوجه والرأس، و"فاطمة. ث. ع"، 23 عامًا، مصابة بكدمة شديدة بالبطن والصدر، إثر مشاجرة بين العائلتين.

تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق.