لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

احتفال مطار شرم الشيخ بالعام الجديد يجذب السائحين (صور)

05:54 م الخميس 02 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    استقبال السائحين
  • عرض 6 صورة
    احتفالية بحضور السائحين
  • عرض 6 صورة
    الهدايا
  • عرض 6 صورة
    تسليم الهدايا
  • عرض 6 صورة
    الاحتفالة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء - رضا السيد:

أقام مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الخميس، احتفالية كبرى بمناسبة استقبال العام الجديد، تحت شعار "عام سعيد لكل العالم"، بمشاركة واسعة من السائحين القادمين والمغادرين من مختلف الجنسيات.

تزينت صالات المطار بزينة العام الجديد والأضواء الملونة، مما أضفى أجواء احتفالية مميزة ومليئة بالفرح والبهجة.

كان "سانتا كلوز" الشخصية المحورية في الاحتفال، حيث تجول بين الركاب لالتقاط الصور التذكارية ونشر البهجة، إلى جانب عروض موسيقية تقليدية وأغاني احتفالية لإضفاء أجواء من التفاؤل والسرور.

قامت إدارة المطار بتوزيع هدايا تذكارية على الركاب، تضمنت منتجات محلية وشعارات مصرية تعكس الثقافة الوطنية، مما أضاف لمسة مميزة لهذه المناسبة.

وأعرب السائحون عن سعادتهم بهذه اللفتة المبهجة، حيث شاركوا صورهم ومقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساهم في الترويج للسياحة في مدينة شرم الشيخ التي تعد من أبرز الوجهات السياحية العالمية.

تأتي هذه الفعالية في إطار تعزيز تجربة الزوار وإبراز مكانة شرم الشيخ كوجهة سياحية رائدة ترحب بزوارها من جميع أنحاء العالم.

مطار شرم الشيخ الدولي عام سعيد لكل العالم احتفال مطار شرم الشيخ العام الجديد يجذب السائحين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصابين في تصادم ميكروباص على طريق "شبرا - بنها الحر"

إعلان

إعلان

الثانية خلال ساعات.. الاستقالات تضرب نقابة الأطباء بعد تأجيل "العمومية الطارئة"
أبرز تصريحات رئيس تنظيم الاتصالات حول الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة