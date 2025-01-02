احتفال مطار شرم الشيخ بالعام الجديد يجذب السائحين (صور)

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جنوب سيناء - رضا السيد:

أقام مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الخميس، احتفالية كبرى بمناسبة استقبال العام الجديد، تحت شعار "عام سعيد لكل العالم"، بمشاركة واسعة من السائحين القادمين والمغادرين من مختلف الجنسيات.

تزينت صالات المطار بزينة العام الجديد والأضواء الملونة، مما أضفى أجواء احتفالية مميزة ومليئة بالفرح والبهجة.

كان "سانتا كلوز" الشخصية المحورية في الاحتفال، حيث تجول بين الركاب لالتقاط الصور التذكارية ونشر البهجة، إلى جانب عروض موسيقية تقليدية وأغاني احتفالية لإضفاء أجواء من التفاؤل والسرور.

قامت إدارة المطار بتوزيع هدايا تذكارية على الركاب، تضمنت منتجات محلية وشعارات مصرية تعكس الثقافة الوطنية، مما أضاف لمسة مميزة لهذه المناسبة.

وأعرب السائحون عن سعادتهم بهذه اللفتة المبهجة، حيث شاركوا صورهم ومقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساهم في الترويج للسياحة في مدينة شرم الشيخ التي تعد من أبرز الوجهات السياحية العالمية.

تأتي هذه الفعالية في إطار تعزيز تجربة الزوار وإبراز مكانة شرم الشيخ كوجهة سياحية رائدة ترحب بزوارها من جميع أنحاء العالم.