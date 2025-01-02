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محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لاختيار قيادات الصف الثاني بالمحليات

04:38 م الخميس 02 يناير 2025

اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال

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الإسماعيلية- أميرة يوسف:

ترأس اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لليوم الثاني على التوالي، اجتماع اللجنة العليا للقيادات بالمحافظة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوظائف القيادية بالمحليات، التي شملت وظائف سكرتير قرية، سكرتير حي، نائب رئيس حي، ورئيس قرية.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المحافظة لتجديد الدماء في الجهاز التنفيذي، والدفع بقيادات الصف الثاني القادرة على تحمل المسؤولية، والعمل الميداني لدفع عجلة التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


ضمت اللجنة العليا نخبة من قيادات المحافظة، بينهم المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ واللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد ، مروة حسن، مدير عام الشؤون المالية والإدارية ،محمد عوض، مدير عام الشؤون القانونية ،محمد سالم، مدير الموارد البشرية ،وكيل مديرية التنظيم والإدارة.


استُكملت المقابلات الشخصية لـ18 متقدمًا ممن استوفوا الشروط وقدموا المستندات المطلوبة. خضع المتقدمون لاختبارات دقيقة واجتازوا المرحلة الأولى منها. وخلال اللقاءات، ناقشت اللجنة المتقدمين حول خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف التي يتقدمون إليها.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن اللجنة العليا تعمل وفق أعلى معايير العدالة والشفافية لاختيار أفضل العناصر لشغل المناصب القيادية بالمحليات.

وأشار إلى أهمية هذه الوظائف في التواصل المباشر مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم، ومتابعة تنفيذ خطط التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى والمراكز.

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية المحافظة لتطوير أداء المحليات وتعزيز التواصل بين الجهاز التنفيذي والمواطنين، بما يسهم في تحسين الخدمات وبناء مجتمع أكثر كفاءة وفاعلية.

محافظ الإسماعيلية الإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال
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