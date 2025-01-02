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جامعة بنها تطلق الدورة الجديدة لمكافآت النشر الدولي والاستشهادات المرجعية

02:26 م الخميس 02 يناير 2025

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وافق الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، علي فتح باب التقدم لدورة يناير 2025، للحصول على حوافز النشر الدولي وإجمالي عدد الاستشهادات المرجعية Citation بداية من أمس الأربعاء الموافق 01/01/2025، ولمدة شهر من تاريخ الإعلان.

وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن البحوث المقبولة في هذه الدورة تلك التي نشرت خلال عامين 2023 و2024، ولم يتم التقدم بها خلال الدورات السابقة، كما أن عدد الاستشهادات ستحسب بناء على اخر 5 سنوات طبقا للحسابات المعلنة لأعضاء هيئة التدريس على جوجل سكولار Google Scholar.

ويوضع في قائمة الحظر من المتقدمين، ويمنع من الحصول على مكافآت برامج دعم البحث العلمي للجامعة كل من يحتوي حسابه على Google Scholar أبحاث لا تخصه، أو تقدم ببحوث سبق صرف مكافئات مالية عنها في دورات سابقة.

ناصر الجيزاوي القليوبية جامعة بنها
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