محافظ أسوان: حل قريب لمشكلة انقطاع المياه في المحمودية والصداقة

أسوان – إيهاب عمران:

عقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، إجتماعاً موسعاً مع أعضاء اللجنة الفنية الموفدة من القاهرة بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس طارق رفاعي مساعد وزير الإسكان، لسرعة إنهاء معاناة المواطنين فى أحياء المحمودية والصداقة الجديدة واللوتس، بسبب انقطاع مياه الشرب.

وأعلن محافظ أسوان، عن وصول المواتير والطلمبات الجديدة التى سيتم تركيبها فى الروافع الخاصة بهذه المناطق لدعم وتقوية منظومة المياه، مع وصول استشارين جدد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة مزودين بأجهزة حديثة للكشف عن تدفق المياه داخلالمواسير، وذلك لسرعة تنفيذ كافة الأعمال المطلوبة لإنهاء مشكلة ضعف المياه، وانقطاعها بشكل متذبذب وعدم وصولها للأدوار العليا خلال الساعات القادمة.

واستمرت جهود الأطقم الفنية فى تفريغ جيوب الهواء من المحابس والروافع والشبكات لضمان استقرار توصيل مياه الشرب إلى المناطق المشار إليها، ليتوازى ذلك مع تشغيل خط مياه الشرب الجديد الرابط بين خزان المحمودية ومنطقة الإسكان المتميز، وهو الذى سيعمل على وصول المياه لجميع العمارات بالتجمعيين الأول والثانى، وأيضاً للأدوار العليا فيها، كما سيساهم فى تخفيف الضغوط على شبكات المحمودية والصداقة الجديدة والمناطق الواقعة على طريق السادات.