وقع من سيارة تجميع القمامة.. مصرع عامل نظافة فى الدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

لقى عامل نظافة مصرعه بمحافظة الدقهلية، جراء سقوطه من أعلى عربة لنقل المخلفات خلال سيرها على طريق (المنزلة - الجمالية) بنطاق محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول "السعيد السيد سليمان، 59 عاما، عامل نظافة بالوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة المنزلة، مصاب بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، وتوفي عقب وصوله، وذلك ادعاء سقوط من علو.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة إلى المستشفى وبسؤال مرافقيه أكدوا سقوط العامل من أعلى سيارة جمع القمامة والمخلفات حال سيرها على طريق (المنزلة - الجمالية) ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.