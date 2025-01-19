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بالصور.. محافظ الأقصر يستقبل وفدًا من مقاطعة قوانغدونغ الصينية

01:18 م الأحد 19 يناير 2025
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    محافظ الأقصر يستقبل وفدًا من مقاطعة قوانغدونغ الصينية (4)
  • عرض 7 صورة
    محافظ الأقصر يستقبل وفدًا من مقاطعة قوانغدونغ الصينية (5)
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    محافظ الأقصر يستقبل وفدًا من مقاطعة قوانغدونغ الصينية (6)
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    محافظ الأقصر يستقبل وفدًا من مقاطعة قوانغدونغ الصينية (7)
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    محافظ الأقصر يستقبل وفدًا من مقاطعة قوانغدونغ الصينية (3)
  • عرض 7 صورة
    محافظ الأقصر يستقبل وفدًا من مقاطعة قوانغدونغ الصينية (1)
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الأقصر-محمد محروس:

استقبل محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، اليوم الأحد، وفدًا من مقاطعة قوانغدونغ بجمهورية الصين الشعبية برئاسة السيد تسانغ فنغ نائب مدير مكتب الشئون الخارجية للمقاطعة، وذلك بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأشار السيد تسانغ فنغ، خلال اللقاء، إلى سعادته بزيارة محافظة الأقصر لما تمتلكه من طبيعة تاريخية وثقافية وسياحية، معربا عن تطلعه إلى التعاون بين مقاطعة قوانغدونغ ومحافظة الأقصر في مجالات السياحة والتعليم والتجارة والزراعة والمعارض، مشيرا إلى أن مقاطعة قوانغدونغ تعد واحدة من أكثر المناطق الرائدة اقتصاديا ومركزاً رئيسياً للتصنيع في الصين ومن بينها صناعة الإلكترونيات، والسيارات، والطاقة الشمسية ، والتقنيات المتقدمة.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر، بالوفد الصيني على أرض محافظة الأقصر، مؤكدا على عمق العلاقات السياسية المصرية الصينية المتميزة على مستوى القيادة السياسية بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفخامة الرئيس الصيني شي جين بينج، كما أعرب محافظ الأقصر عن استعداد المحافظة للعمل على زيادة أوجه التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات مع الجانب الصيني، والعمل على إحياء وتفعيل اتفاقية التآخي بين مدينة الأقصر ومدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ.

حضر اللقاء نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبوزيد، والسكرتير العام للمحافظة أحمد وزيري، ويوان ليولي رئيس قسم المراسم والإعلام بمكتب الشئون الخارجية لمقاطعة قوانغدونغ، وتشو سينغوان نائب رئيس قسم الشئون الإفريقية بمكتب الشئون الخارجية للمقاطعة.

محافظ الأقصر وفد مقاطعة قوانغدونغ الصينية الأقصر
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