إصابة شخصين في حادث تصادم على الصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

أصيب شخصان بكسور وكدمات متنوعة، اليوم الأحد، إثر تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي شمال محافظة المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بمركز بني مزار، ووقوع إصابات.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة: "محمد ع"، 35 عاماً، و"محمود ع" 28 عاماً، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، ويقيمان بمحافظة المنوفية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.