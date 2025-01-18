بالصور- السيطرة على حريق في شقة سكنية بشارع ونجت بالإسكندرية

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بالإسكندرية، على حريق اندلع اليوم السبت؛ داخل إحدى الشقق السكنية في شارع ونجت شرق الإسكندرية، دائرة قسم شرطة الرمل أول، دون حدوث إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق بشارع ونجت بمنطقة بولكلي بدائرة قسم شرطة الرمل أول.

انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق، وتمكنوا من السيطرة عليه قبل امتداده إلى الشقق المجاورة.

تسبب الحريق في حدوث تلفيات بالشقة المشار إليها فيما لم يسفر عن وقوع إصابات.

ورجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق قد يكون ناتجًا عن ماس كهربائي؛ فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات.