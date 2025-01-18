"مراته بلغت عنه".. مدير شركة غوص يروج المخدرات في القرى السياحية بشرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء "الدائرة الأولى" في جلستها التي عقدت اليوم السبت، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لمدير شركة غطس بشرم الشيخ، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، واستخدام إحدى القرى السياحة مسرحًا لمزاولة نشاطه الغير مشروع.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عمر عساكر، وكيل النيابة، ومحمد عبدالستار، سكرتير التحقيق .

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 14 أغسطس الماضي، عندما استغاثت سيدة تدعى "سناء. م"، بالبواب بعد نشوب مشاجرة بينها وبين زوجها ويدعى مصطفى . م. ع. م. ع، 35 عامًا مقيم بشرم الشيخ، وقيام الزوج بطردها خارج الشقة وأغلق الباب، مؤكدة أن زوجها يتاجر في المواد المخدرة، وخلال محاولة إدخال البواب الزوجة لشقتها، خرج الزوج حاملًا في يدى شنطة المواد المخدرة وفر هاربًا، إلا أن الزوجة استغاثت بالمواطنين، وتمكن عمال النظافة بالقبض عليه، وإبلاغ الجهات الأمنية.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن اثنين من عمال النظافة قاما بالإمساك بأحد الأشخاص بعد مشاجرة مع زوجته، واستغاثتها بالمواطنين للامساك بزوجها كونه يتاجر في المواد المخدرة .

وتبين لرجال الأمن أن الزوج يعمل مدير لأحد شركات الغوص بشرم الشيخ، و بفحص الشنطة الموجودة معه تبين أن بها مخدر الكوكايين، ومخدر أخر من مشتقات اندازول كاربوكساميد، ومخدر الحشيش، ومخدر المورفيين بقصد الاتجار، وبحوزته مخدر أخر من مشتقات مركبات اندازول كاربوكساميدا المخدر بقصد التعاطي.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشوب مشاجرة بينه وبين زوجته عندما علمت أنه يقوم بتخزين كمية من المواد المخدرة بشقتهما، إلا أنها استغاثت بالمتواجدين بالقرية للإمساك به، وحاول الفرار خوفًا من الفضيحة لكن عمال النظافة بالقرية أمسكوا به .

وبالكشف عن أنواع المخدرات المضبوطة، تبين بحوزة المتهم 7 قطع كبيرة الحجم لمخدر الحشيش، وكيس بلاستيك يحتوى على مسحوق بيج يشتبه في كونه مخدر الهيروين، وسيجارة منتفخة ملفوفة يدويًا غير مشتعلة قابلة للتقطيع، كما عثر بجيب الشورت الأيمن على كيس بلاستيك شفاف يحوي بداخلة على مسحوق أبيض يشتبه في كونه لمخدر الكوكايين، وهاتف محمول، ومبلغ مالي 1890 جنيه.

و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن مخدر مشتقات مركبات اندازول كاربوكساميد بقصد التعاطي، والمبلغ المالي حصيلة البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بالعملاء.

وجرى تحرير محضر بالواقعة رقم 1395 لسنة 2024 قسم ثان شرم الشيخ، وحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، كما جرى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وقيدت الأوراق برقم 1138 كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.