طلاب الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء يؤدون امتحان اللغة العربية داخل 65 لجنة

جنوب سيناء – رضا السيد:

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء وسط تشديدات أمنية، لمادتي اللغة العربية والخط العربي والإملاء، داخل 65 لجنة على مستوى الـ 8 إدارات التعليمية التابعة للمحافظة.

قال عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم، إنه جرى تسليم أسئلة الامتحانات لرؤساء اللجان في موعدها، وجرى نقلها من مراكز توزيع الأسئلة إلى اللجان وسط تشديدات أمنية، مشيرًا إلى أنه يجري متابعة اللجان من قبل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لمتابعة سير الامتحانات أول بأول.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى غلق أبواب اللجان مع بداية موعد الامتحانات، ومنع تواجد أولياء الأمور في محيطها، وتنفيذ كافة توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، ومنع تواجد التليفونات، أو حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب خلال فترة الامتحان، مؤكدًا أن جميع أوراق الإجابة بالكنترول كافية. ولا يوجد عجز بها.

وأوضح أن الامتحانات تجري داخل 65 لجنة على مستوى الـ 8 إدارات التعليمية، بإجمالي 3552 طالب وطالبة، وجرى التأكيد على مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة الميدانية للجان ، والتأكد من التزام الملاحظين والمراقبين والطلاب بعدم اصطحاب المحمول، إلا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة، ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة.

وأشار إلى أن الامتحانات تجري حسب الجدول المعد على مستوى المحافظة من شئون الطلاب بديوان المديرية، حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحانات في مادتي اللغة العربية والخط العربي والإملاء، ومن المقرر أن يؤدوا الامتحانات في مادتي الدراسات الاجتماعية والهندسة يوم الإثنين المقبل، ويوم الثلاثاء مادتي العلوم والتربية الفنية، ويوم الأربعاء مادتي الجبر والحاسب الألي، ويوم الخميس امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.