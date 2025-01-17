تناسب الأطفال والكبار.. ننشر برنامج أنشطة مكتبة مصر بالزقازيق خلال إجازة نصف العام

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الشرقية -ياسمين عزت:

كشفت رانيا حشيش مدير مكتبة مصر العامة بالزقازيق، عن تقديم عدة أنشطة خلال إجازة نصف العام طوال أيام الأسبوع.

وناشدت حشيش الراغبين في الاستفادة من الأنشطة المتاحة بالمكتبة، بالتوجه لإدارة العلاقات العامة بالمكتبة للتسجيل من أجل الاستفادة بكافة الأنشطة التي تقدمها المكتبة.

وأوضحت أن الأنشطة تقدم للأطفال من سن 4 إلى 16 سنة، على أن تكون المجالات المقدمة "أعرف دينك،الكشافة، تعليم رسم مستوى أول وثاني، حساب ذهني مستوى أول وثاني، موسيقى مستوى أول وثاني، تحسين خط رقعة ونسخ، غير حياتك، الخيال العلمي، شطرنج مبتدئين ومحترفين، لغة إنجليزية، لغة فرنسية، فن إستعراض، فوتوشوب، أساسيات حاسب آلي، برمجة مستوى أول، فوتوشوب،فن الاستعراض للأطفال من ذوي الهمم.

وأشارت حشيش إلى أن الأنشطة المقدمة للشباب والكبار تشمل التدريب على المكرمية، وكروشيه، وتفصيل مستوى أول وثاني، ورسم على الملابس، وأساسيات رسم، وموسيقى، وفن استعراض، وديجيتال آرت، ولغة إنجليزية، ولغة فرنسية، ولغة إيطالية، ومهارات حياتية، وتنمية بشرية، و أساسيات برمجة، وتسويق الكتروني وفوتوشوب.

من جانبه شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أهمية الدور الذي تقوم به مكتبة مصر العامة في تحفيز أعضائها على حسن استغلال أوقاتهم و تحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال إجازة نصف العام من خلال ممارسة وتعليم الأنشطة الممتعة التي تطور من مهارات الأبناء وقدراتهم الإبداعية مثل الأنشطة الفنية واليدوية والرسم، والموسيقى، وذلك لخلق جيل جديد قادر بالوعى والثقافة على محاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله ومواجهة الإرهاب الأسود.