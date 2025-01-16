ضبط فلاح بتهمة سرقة ماشية جاره في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت مباحث مركز شرطة فوه بمحافظة كفر الشيخ من ضبط فلاح في العقد الثالث من العمر، خلال 24 ساعة، متهم بسرقة 5 رؤوس ماشية من حظيرة جاره في قرية السالمية.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد عمر البحيري، مأمور مركز شرطة فوه، يفيد بتلقي بلاغ من "أحمد.م.ص.ا"، 47 عامًا، فلاح، مقيم بقرية السالمية، يفيد بسرقة 5 رؤوس ماشية (عجول بقر) من حظيرته.

تحركت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد مطاوع، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، إلى مكان البلاغ لفحص الواقعة، بناءً على توجيهات اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية، لإجراء التحريات اللازمة.

وكشفت التحريات، تحت إشراف العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، أن المتهم هو "محمد.م.م.ا"، 37 عامًا، فلاح، مقيم بقرية السالمية.

وأوضحت التحريات أن المتهم استغل علاقة الصداقة التي تجمعه بصاحب البلاغ، مما مكنه من دراسة مداخل ومخارج الحظيرة وتنفيذ مخططه بسرقة 5 رؤوس ماشية وإيداعها في حظيرته.

ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بصحة ما توصلت إليه التحريات.

حرر المحضر رقم 374 لسنة 2025 جنح مركز شرطة فوه، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.