تسريب نماذج إجابات امتحانات الدراسات لصفين دراسيين في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، مديرى المدارس الابتدائية، بإدارة كوم حمادة التعليمية، بعدم تفعيل امتحانات الدراسات الموجودة لديهم وانتظار الامتحان الاحتياطي، عقب تسريب نماذج الإجابات.

كان عدد من طلاب الصفين الرابع والسادس الابتدائي بإدارة مركز كوم حمادة التعليمية تداولوا صورة ورقة نماذج الإجابة لامتحان الدراسات الاجتماعية، قبل بدء الامتحان.

انتقل يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة للإدارة التعليمية بمركز كوم حمادة وبفحص النماذج المتداولة، تم التأكد أنها تخص إجابات مادة الدراسات الاجتماعية للصفين الرابع والسادس الابتدائي بالإدارة، ووجه باستخدام الامتحان الاحتياطي.