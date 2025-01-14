القوى العاملة بجنوب سيناء: متابعة تطبيق الحد الأدنى داخل 15 منشأة وتلقى 24 شكوى خلال شهر

جنوب سيناء – رضا السيد:

قالت وفاء نجاح، مدير عام مديرية العمل بجنوب سيناء، إن المديرية تسعى إلى الحفاظ على العلاقة الطيبة بين منظومة العمل المتكاملة، والمتمثلة في أصحاب الأعمال والعمال داخل المنشآت، وذلك من خلال إرساء قواعد الحوار بين جميع الأطراف، مشيرة إلى أن إدارة رعاية القوى العاملة بالمديرية تلقت خلال شهر 24 شكوى، بواقع 11 شكوى فصل جرى تسوية 2 منها، واتخاذ إجراء في 4 وجار بحث 5 شكاوى، و13 شكوى مطالب، جرى تسوية 2، واتخاذ إجراء في 7 وجار فحص 4.

وأوضحت مدير مديرية العمل في تصريح اليوم، أن إدارة رعاية القوى العاملة تحرص أيضًا على تنظيم الندوات للعمال داخل المنشآت للتوعية في مجال المفاوضة الجماعية، والحقوق والواجبات في القانون، إضافة إلى أنه جرى متابعة مدى تطبيق الحد الأدنى للعمال خلال شهر فقط داخل 15 منشأة، ومتابعة أموال الجزاءات داخل 8 منشآت، واعتماد لوائح الجزاءات داخل منشأة، بجانب تنظيم 4 ندوات توعية في مجال علاقات العمل.

وأكدت أن المديرية حريصة على التعاون المستمر مع القطاع الخاص من أجل توفير فرص العمل، وتنظيم مُلتقيات التوظيف مع الشركات الخاصة في المحافظة لإيجاد مزيد من فرص عمل جديدة للشباب، تماشيًا مع جهود الدولة المصرية الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وفي ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.