الرصاصة الأخيرة.. قصة الأرض الملعونة مع "خالد" و"أحمد" في أسيوط

كتب ـ محمود عجمي:

في مدينة أسيوط، تحديدًا في منطقة مصنع سيد، وقعت حادثة مأساوية تحمل في طياتها خلافات عائلية تحولت إلى جريمة قتل.

كان "أحمد. م. س"، البالغ من العمر 34 عامًا، شقيق زوجة "خالد. أ. ح"، المعلم الأول بالتربية والتعليم، الذي كان يبلغ من العمر 53 عامًا، وعلى الرغم من صلة القرابة التي جمعت بينهما، إلا أن الزواج لم يكن كافيًا لإنهاء الخلافات التي نشبت بينهما حول قطعة أرض بمنطقة القيسارية، كانت تلك الأرض سببًا في توتر العلاقات، وتحولت من مجرد خلاف عادي إلى عداوة متأججة.

في صباح يوم الواقعة، قرر "أحمد" أن يضع حدًا للخلاف بطريقته الخاصة؛ توجه إلى منطقة مصنع سيد، وتحديدًا إلى أحد الشوارع المتفرعة من شارع السبيل، حيث كان يعلم أن خالد سيمر من هناك في طريقه إلى عمله بمديرية التربية والتعليم، وحمل أحمد معه سلاحًا آليًا، وانتظر في مكان خفي حتى يظهر خالد.

عندما ظهر خالد سيرًا على الأقدام، خرج أحمد من مخبئه فجأة، وأطلق عدة أعيرة نارية تجاهه دون سابق إنذار؛ أصابت الرصاصات خالد في أماكن حساسة، مما أدى إلى سقوطه على الأرض مفارقًا الحياة؛ بعد ارتكاب الجريمة، فر أحمد هاربًا من المكان، تاركًا خلفه جثة خالد في منتصف الشارع.

لم تمر الحادثة مرور الكرام، سرعان ما تلقى قسم شرطة أول أسيوط بلاغًا يفيد بسماع دوي إطلاق نار في شارع السبيل، ووجود جثة في منتصف الشارع، وانتقل ضباط القسم إلى موقع الحادث، حيث وجدوا جثة خالد ملقاة على الأرض، وحوله آثار دماء تشير إلى وقوع جريمة مروعة.

بدأت التحقيقات، حيث قام الضباط بمعاينة المكان وفحص الكاميرات المراقبة في المنطقة من خلال لقطات الكاميرات، تم التعرف على هوية الجاني، الذي تبين أنه أحمد، شقيق زوجة المجني عليه كانت الصدمة كبيرة لعائلة خالد، التي لم تكن تتوقع أن ينتهي الخلاف حول قطعة أرض بهذه المأساة.

توصلت تحريات الرائد علي نصر الدين، رئيس مباحث قسم شرطة أول أسيوط، إلى أن الدافع وراء الجريمة كان الخلافات العائلية حول قطعة الأرض، وأكدت التحقيقات أن أحمد قد باغت خالد أثناء سيره في الشارع، وأطلق عليه النار دون أي محاولة للتفاهم والحوار.

وصدر أمر بالقبض على أحمد، الذي كان قد فر هاربًا بعد ارتكاب الجريمة. بعد أيام من البحث والتتبع، تم القبض عليه في محافظة القاهرة بأحد الأماكن حيث كان يحاول الاختباء، تم تقديمه إلى المحكمة.

وقضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقًا لعاطل، بعد إدانته بقتل زوج شقيقته بسبب خلافات على قطعة أرض.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فاروق عبد المجيد، وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر الرئيس بالمحكمة، ومحمد حسن شلقامي نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر بخيت شحاته، وفنجري عبد الرحيم.