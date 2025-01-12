كان بيدافع عن زميلته.. والدة طالب معهد التكنولوجيا بالعاشر: ابني راح ضحية الشهامة

الشرقية - ياسمين عزت:

أجرى "مصراوي" اليوم الأحد بثًا مباشرًا مع والدة الشاب خالد عطية، ضحية واقعة معهد التكنولوجيا العالي بالعاشر من رمضان، والتي شهدتها مدينة العاشر بمحافظة الشرقية يوم الخميس الماضي. حيث طعن طالب زميله بسلاح أبيض داخل المعهد ما تسبب له في جرح نافذ بالرئة، ورغم محاولات الإسعافات الطبية لم تنجح في إنقاذ حياته.

قالت أم خالد، المقيمة في مدينة العاشر من رمضان، في حديث خاص لـ"مصراوي"، إنها تلقت اتصالاً هاتفياً يوم الخميس من أحد زملاء ابنها "خالد عطية" الطالب بالفرقة الأولى بالمعهد العالي للتكنولوجيا، يدعوها للحضور إلى المستشفى الذي استقبل ابنها. وتفاجأت عند وصولها بأنه مصاب على يد زميل له، لكنها لم تهتم كثيرًا في البداية وكانت ترغب في الاطمئنان على ابنها.

وأضافت الأم، أن تدخلات الأطباء لإنقاذ حياة ابنها باءت بالفشل، وبقيت حالته خطيرة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بعد 24 ساعة متأثراً بالإصابة التي تعرض لها من زميله، ومعه آخرون.

وكشفت أن سبب الحادث كان دفاع ابنها عن طالبة زميلة له تعرضت للتحرش من قبل أحد زملائه. حيث تدخل ابنها لوقف التحرش وحاول منعه، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما. وفي اليوم التالي، وبعد الامتحانات، تعرض ابنها لهجوم من حوالي 5 أشخاص داخل حرم المعهد، حيث قاموا بالاعتداء عليه بالضرب والطعن بسلاح أبيض. ورغم محاولات أصدقائه حمله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

وأشارت الأم إلى أن الطالب الذي بدأ المشاجرة مع ابنها هو من حرض الآخرين على مهاجمته، مؤكدة أنهم ليسوا من طلاب المعهد. كما استنكرت الأم دخول أسلحة بيضاء إلى المعهد في ظل غياب إدارة المعهد والأمن الداخلي.

وتذكرت الأم حادث سير تعرض له ابنها قبل عدة شهور، حيث أصيب بإصابة بالغة في الدماغ وظل يتلقى العلاج لفترات طويلة، وقالت بحزن: "ربنا نجاه لي من الموت في حادثة ومات مقتول في مشاجرة". ورغم حزنها، أبدت رضاها بقضاء الله، لكنها استنكرت الطريقة التي مات بها على يد مستهترين.

وفي ختام حديثها، أكدت الأم أن ابنها راح ضحية مبادئه وشهامته، مشيرة إلى أنه لم يرضَ بالتحرش بالفتاة وتدخل لحمايتها. وأوضحت أنها ستعلم ابنها الآخر نفس المبادئ والشهامة، حتى لو كان ذلك سيعرضه للخطر.

وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة أول العاشر من رمضان يفيد بإصابة طالب بمعهد التكنولوجيا العالي بالعاشر من رمضان على يد زميله وآخرين، حيث كانت حالته خطيرة. وتم تحرير المحضر اللازم وتم ضبط المتهمين وحبسهم على ذمة التحقيقات.