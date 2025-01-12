تفاصيل إحالة محافظ سوهاج مسئولين بأخميم للنيابة العامة

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قرر اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، إحالة عدد من مسئولي الأملاك والشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ومهندس المساحة إلى النيابة العامة، لتسببهم في تسليم المبنى القديم للوحدة المحلية بالمخالفة، للصادر لصالحهم حكم قضائي، ما أضاع على الدولة مساحات من الأرض المسلمة.

وأوضح "سراج" في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن المسئولين المشار إليهم قاموا بتسليم مساحة أرض من أملاك الدولة العامة بالزيادة عن المساحة المحكوم بها قضائيًا، ما يشكل إهمالًا جسيمًا أدى إلى تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة العامة.

وأكد محافظ سوهاج، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على الحفاظ على أملاك الدولة، ومحاسبة كل من يتهاون في أداء واجباته الوظيفية، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي تقصير أو مخالفات تضر بالمصلحة العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار "سراج" إلى استمرار الجهود لرصد أي تجاوزات أو مخالفات في كافة قطاعات العمل بالمحافظة، والتعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون، تحقيقًا للشفافية وحفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.