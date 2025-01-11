إصابة 9 عمال في حادث انقلاب تروسيكل ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 9 أشخاص، في حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف، مساء اليوم السبت.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل محمل بعمال، على الطريق الصحراوي الغربي أمام صوامع القمح، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت 6 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة "ليلى.ع.ز" 15 عامًا، كدمات وسحجات بالجسم، و شقيقتها " حبيبة"، 16 عامًا، كسر بالساق الأيسر، و "آية.أ.ع"، 15 عامًا، كدمات وسحجات بالجسم، و "عبدالله.م.ز"، 16 عامًا، كسر بالقدم الأيسر وسحجات بالجسم، و " مروة.أ.ع"، 18 عامًا، جروح متفرقة بالوجه والرأس، و"هناء.ح.ع"، 55 عامًا، خلع بالكتف الأيمن، و "عصام.ع.س"، 40 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وجرح قطعي باليد اليسرى، و "ملك.إ.ف"، 15 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسرى، و "حنان.ر.ع"، 16 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيمن.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.