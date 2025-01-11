استبعاد رئيس لجنة للتعليم الأساسي وإحالة 4 ملاحظين بالفيوم للتحقيق

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الفيوم ـ حسين فتحى:

قرر الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، استبعاد رئيس لجنة عزبة مفتاح للتعليم الأساسي بإدارة إطسا التعليمية بسبب عدم الالتزام بمواعيد بدء الامتحان، حيث لاحظ وكيل الوزارة تواجد عدد من أولياء الأمور داخل اللجنة حتى أثناء فترة أداء التلاميذ للامتحان، وهو ما يعد مخالفة للإجراءات القانونية الخاصة بالامتحانات.

كما قرر وكيل الوزارة ، إحالة عدد ملاحظين بلجنة مدرسة طبهار الابتدائية الجديدة، التابعة لإدارة أبشواي التعليمية إلى التحقيق لتواجدهم داخل اللجنة الامتحانية على الرغم من وجود موانع لديهم باللجنة.

وشدد قبيصي على ضرورة المتابعة المستمرة والتواصل بين اللجان الامتحانية وغرفة العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وذلك لضمان الانضباط الكامل في جميع اللجان الامتحانية وعدم حدوث أي مخالفات.

وفي السياق نفسه، كشفت لجان المتابعة الامتحانية بامتحانات النقل بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة وجود خطأ فى نموذج اللغة العربية - النحو بإحدى الإدارات التعليمية، حيث قام موجه عام اللغة العربية بالتواصل مع الإدارة لتلافي ذلك الخطأ، وجرى حالة الموضوع إلى الشئون القانونية بالمديرية.