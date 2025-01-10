264 ألف طالب يبدؤون امتحانات النقل غدًا في أسوان -صور

أسوان - إيهاب عمران:

تنطلق غدًا السبت، امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وتستمر حتى الخميس الموافق ١٦ يناير لصفوف التعليم العام، والخميس ٢٣ لبعض صفوف التعليم الفني وفق الجداول المعتمدة المعلنة.

وقال المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم غدًا يبلغ 264ألف و 91 طالبا وطالبة، بواقع 149 ألف و 310 تلميذ وتلميذة بالصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، و 68 ألف و 122 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثانى الإعدادى، بالإضافة إلى 17 ألف و 723 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوى (عام)، وعدد 1291 طالبا وطالبة بمدارس التربية الخاصة، و 2361 دارسا ودارسة بصفوف التعليم المجتمعى، فضلًا عن 25 ألف و 284 طالبا وطالبة بصفوف نقل التعليم الفنى بنظاميه (ثلاث وخمس سنوات) وشعبه (الصناعى - الزراعى - التجارى - الفندقى- المزدوج) وكذلك (المهنى - الخدمات - العمال) وذلك بمواد مختلفة وفق الجداول المعلنة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات بقيادات المديرية والإدارات التعليمية، لمناقشة ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات سواء لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية، حيث تم التشديد على المدارس بضرورة الإنتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالنظافة وفرش اللجان وتجهيز قوائم بأسماء الطلاب وأرقام جلوسهم داخل كل لجنة، مع تجهيز الكنترولات ودعمها بكافة الأدوات والمستلزمات.

وتم التنبيه على رؤساء اللجان، بضرورة أن تكون اللجان جيدة الإضاءة والتهوية.وتم التشديد على الجميع بضرورة الإلتزام بكافة القوانين والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير الأجواء الامتحانية الملائمة داخل اللجان مع الالتزام بالجدية، والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب للطلاب، والتشديد كذلك على عدم حيازة الهواتف المحمولة أو أى أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو السادة القائمين على العملية الامتحانية.

بالإضافة إلى توزيع أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة داخل اللجان فى المواعيد المحددة، مع الإلتزام بغلق أبواب المدرسة أيضًا فى المواعيد المحددة، وتم التنبيه على الكنترولات بإنهاء أعمالها أولًا بأول لإعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح الرشيدي أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسة سيادته، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة السيد مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، كما أن موجه عام المادة واللجنة التى وضعت الامتحان ستكون متواجدة داخل الغرفة المركزية (كل حسب مادته) لمتابعة أى شكاوى أو مشكلات قد ترد.

أما بالنسبة لتقدير الدرجات، جرى التأكيد على المصححين والمراجعين وراصدى درجات الطلاب بضرورة تحرى الدقة والشفافية وأن يعمل الجميع لصالح الطالب، حتى يحصل كل طالب على حقه. متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.