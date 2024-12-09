مصرع طفل غرقًا في ترعة ننا في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقي طفل مصرعه غرقًا في ترعة قرية ننا التابعة لمركز اهناسيا غربي محافظة بني سويف، وتم انتشال جثته ونقلها إلى مشرحة المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بتعرض "فاروق.م.س" (3 أعوام) للغرق في مياه ترعة قرية ننا بدائرة مركز اهناسيا غربي المحافظة، فتم توجيه قوات الإنقاذ بسرعة انتشال الجثة ونقلها إلى أقرب مستشفى.

تم انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي، ونقله إلى مستشفى اهناسيا التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة.