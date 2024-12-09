جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الأزهرية في بني سويف



بني سويف-حمدي سليمان:

أعلنت منطقة بني سويف الأزهرية، اليوم الاثنين، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المعاهد الأزهرية، والتي ستنطلق السبت 21 من ديسمبر الجاري وتستمر حتى 20 من يناير القادم

وتضمنت المواعيد عقد امتحانات المهام الأدائية 21 ديسمبر، على أن تنطلق الصفين الرابع والخامس الإبتدائي في الفترة من 24 إلى 30 ديسمبر، والسادس من 14 إلى 20 يناير، فيما تبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية للصفين الأول والثانى خلال الفترة من 23 إلى 29 من ديسمبر، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من 14 إلى 21 يناير.

كما تنطلق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من 30 ديسمبر إلى 8 يناير للصف الأول، ومن 30 إلى 9 يناير للصف الثاني، بينما يبدأ امتحان طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية 14 يناير وتنتهي 20 من ذات الشهر.