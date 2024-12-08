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تصادم مروع بين سيارتي نقل في المنوفية

09:47 م الأحد 08 ديسمبر 2024

موقع الحادث

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المنوفية- أحمد الباهي:

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، مساء اليوم الأحد، في تصادم مروع بين سيارة "جامبو" وأخرى نقل ثقيل "تريلا" قبل كارتة الخطاطبة بمحافظة المنوفية. حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام لتلقي العلاج.

وقال مصدر مسؤول لموقع "مصراوي" إن سيارة "جامبو" مزودة بصندوق اصطدمت بـ"تريلا"، مما أسفر عن انقلاب الأولى، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين.

وذكر المصدر أن المصابين هما: "عبد العظيم.ع" (52 عامًا) الذي أصيب بجرح قطعي في فروة الرأس واختلال في الذراع، و"صبري.ع" (33 عامًا) الذي تعرض لجرح قطعي في الرأس وكدمات وسحجات، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى أشمون العام للعلاج.

تصادم سيارتين حادث تصادم مستشفى أشمون العام
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