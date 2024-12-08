بتكلفة 160 مليون جنيه.. افتتاح المسرح الصيفي في طور سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء بعد تطويره بتكلفة تتجاوز 160 مليون جنيه.

وخلال الافتتاح، تفقد وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء مبنى المسرح، وشاهدا الحفل الكبير الذي أقيم على المسرح بقيادة الفرقة المصرية للموسيقى والغناء تحت إشراف المايسترو ياسر دراز. كما تضمنت الفعاليات عروض فنية لفرقتي الطور التلقائية والفنون الشعبية للأطفال.

وفي كلمته، أكد محافظ جنوب سيناء أن المسرح الصيفي في مدينة الطور تم تصميمه وفقًا لأحدث الطرز العالمية ليكون منارة ثقافية وفنية لاحتضان مواهب أبناء المحافظة منذ الصغر. وأضاف أنه تم تطوير المسرح بشكل كامل، مع إضافة أقسام متنوعة لتلبية احتياجات أهالي المحافظة، ليكون متنفسًا ترفيهيًا يقدم جميع أنواع الفنون طوال العام.

من جانبه، أشاد وزير الثقافة بأهمية المسرح الصيفي الجديد، مشيرًا إلى أنه يمثل إضافة حقيقية لمنظومة العمل الثقافي في مصر.

وأوضح أن المشروع يضم قاعات للمؤتمرات والمحاضرات، قاعات للفنون الشعبية والتشكيلية، مكتبات للأطفال والكبار، نوادي تكنولوجيا، سينما، ونادي للأدب. وأكد أن الوزارة حرصت على أن يكون المسرح نموذجًا يحتذى به في تعزيز الثقافة كأداة لبناء الوعي والتنمية الشاملة.