قافلة طبية لعمال المنطقة الصناعية بجمصة

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، أعمال القافلتين الطبيتين اللتين تم تنظيمهما في المنطقة الصناعية بمدينة جمصة وقرية الطيبة بمركز نبروه، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

وأكد المحافظ أن منظومة القوافل الطبية التي تنفذها محافظة الدقهلية بالتعاون مع وزارة الصحة تستهدف توفير الرعاية الطبية للمواطنين في المناطق الصناعية والقرى والمدن، لتخفيف العبء عليهم وتمكينهم من تلقي العلاج في مناطق تواجدهم.

كما تفقد المحافظ عيادات القافلة الطبية بالمنطقة الصناعية، التي شملت 10 عيادات تخصصية في مجالات مختلفة مثل الباطنة، طب الأطفال، الأمراض الجلدية، العيون، الروماتيزم، الأنف والأذن والحنجرة، الأمراض الصدرية، وأمراض القلب، بالإضافة إلى معمل تحاليل خاص وجهاز أشعة متنقل.

وفي قرية الطيبة بمركز نبروه، تفقد محافظ الدقهلية القافلة الطبية التي ضمت 28 طبيبًا متخصصًا، و35 ممرضة، و12 فني معمل، و8 فنيين للإحصاء والتسجيل. وقدمت القافلة خدمات طبية مجانية عبر 10 عيادات متنوعة.

وكلف المحافظ بتمديد عمل القافلة ليوم إضافي لتغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين. جميع الفحوصات والعلاج تم توفيرها بالمجان تحت إشراف نخبة من أطباء جامعة المنصورة ومديرية الصحة، وبتنظيم من حزب مستقبل وطن.

رافق المحافظ خلال تفقد القافلة الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة، والعميد محمود حمدي، مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى الدكتور إبراهيم شبكة، رئيس مركز ومدينة نبروه.