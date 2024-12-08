الصحة تعلن إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية نشوة فى الشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، عن انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية نشوة التابعة لمركز ومدينة الزقازيق في عدة تخصصات طبية يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 ديسمبر 2024.

وأوضحت مديرية الصحة في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية فيس بوك، أن القافلة تقدم خدماتها على مدار يومين متتاليين، في عدة مجالات مثل النساء والتوليد، الأنف والأذن، طب الأسرة، العظام والجراحة، الجلدية والرمد والأطفال، إلى جانب تقديم خدمات الأشعة والتحاليل.