تأجيل محاكمة قاتل طالب بورسعيد لجلسة 11 يناير المقبل

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، تأجيل محاكمة المتهم بقتل طالب بعد خروجه من الامتحان لجلسة 11 يناير لمناقشة شهود الإثبات.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 14 نوفمبر عام 2024 بدائرة قسم المناخ، باتهام المدعو:"أ.س.د" بحيازة بغير ترخيص سلاحا ناريا - فرد خرطوش - وطلقة مما تستخدم على السلاح الناري، حيث اتهم المتهم و3 آخرين بقتل الطفل: حسن إبراهيم حسن إبراهيم، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله على إثر خلافات سابقة فيما بينهما، واعد لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وكمن له في المكان الذي أيقن سلفا مروره به، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري، قاصدا من ذلك قتله، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، حال تواجد باقى المتهمين فى مسرح الجريمة للشد من أزره.

وشهد محمود أحمد، طالب بالصف الثاني صنايع مدرسة الميكانيكية، بأنه حال استقلاله دراجة نارية خلف قائدها المتوفى، متجهين إلى مسكنهم عقب الانتهاء من الامتحان، وبجوارهم رفقائهما الشاهدين الثاني والثالث مستقلين دراجة أخرى، فوجئوا بالمتهمين مستقلين دراجتين ناريتين قيادة المتهمين الثاني والرابع، وخلف الثاني المتهم الأول وبحوزته سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وخلف الرابع المتهم الثالث، وقادمين نحوهم، وحال اقترابهم منهم تنامى إلى سمعه صوت إطلاق عيار ناري، تألم عقبها المجني عليه حال قيادته الدراجة، حتى اختل توازنه وسقط أرضا غارقا في دمائه، وأشار إلى وجود خلافات سابقة فيما بين المتهمين وبين جيرة المجني عليه، وعزي قصدهم من ذلك قتله.

قضت المحكمة بتأجيل نظر القضية في جلستها الأولى إلى يوم 11 من شهر يناير، وذلك لمناقشة شهود الإثبات.