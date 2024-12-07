وضع منوم في الشاي وألقاه بالترعة.. آخر تطورات محاكمة قاتل صياد المحلة

الغربية- مروة شاهين:

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات، اليوم السبت، بتأجيل محاكمة أحمد عطا المتهم بقتل صياد السمك ويدعي سامح المغازي، مستخدماً سلاح أبيض مطواه، والقاء الجثمان داخل احدى الترع، بقرية سامول التابعة لمركز ومدينة المحلة، إلى جلسة 14 يناير المقبل.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، يعمل صياد، مقيم بقرية طرينة بدائرة المركز، داخل ترعة سندسيس المارة بعزبة المشوبر، التابعة لقرية البنوان، بمركز المحلة الكبرى، وأمكن ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وعرضت الجثة على الطب الشرعي.

وتبين أن الجثة لشخص يدعى سامح المغازي، واعترف المتهم بوضع مادة له في كوب الشاي أثناء تناول وجبة عشاء في منزل المجني عليه، جعلته غير مدرك، وأخذه في تروسيكل إلى أطراف قرية سامول، وانهال عليه بالضرب، بعد إصابته بجرح قطعي في الرقبة، وما أن تأكد من وفاته وثقه بالحبال.

كما قام بغرس أعواد خشبية في مياه الترعة، نزل إليها ووثقه بها أسفل المياه، ووضع بعض الحجارة عليها، حتى لا يطفو على سطح الماء، محاولا إخفاء معالم جريمته، إلا أنه عثر على الجثة بعد تغيب دام 5 أيام، من قبل الأجهزة الأمنية.

وقالت والدة المجني عليه، إن نجلها كان يعمل بصيد الأسماك، في ترعة قرية سامول، وكان المكان الذي يصطاد منه مميزا بكثرة السمك، موضحا: «رزقه كتير وده كان سبب غيرة المتهمين منه وقرر الإنتقام وقتله بعدما خدعه بوضع منوم في الشاي».

تناول «وليد» مع أحد المهتمين طعام العشاء في منزل المجني عليه، وخرج معا لتفقد شبك الصيد، خاصة بعد أن أوهمه المتهم أن الشباك الخاصة به مسروقة.

جلس معه على كافتيريا بالقرية، وتناول شاي ووضعه له منوما من الشاي، وتم استدراجه إلى أطراف القرية، وكان هناك اتفاق مع المتهم الثاني بإحضار "التروسيكل" الخاص به، ووضعه في الصندوق، والتعدي عليه بمطواة وإصابته بجرح قطعي في الرقبة، ووضعه أسفل مياه الترعة، موضحا: "الخلاف كان على 200 متر صيد في الترعة".