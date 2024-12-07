انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 24 لإزالة التعديات في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 24 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة والزراعة، وذلك ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات

وأشار محافظ بني سويف إلى تكليفاته بالتنسيق بين كافة الأجهزة من جهات الولاية، والوحدات المحلية، على مدار اليوم من خلال مركز السيطرة، وغرفة العمليات بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد، مع وضع جدول زمني يغطى كافة مراكز المحافظة.

يذكر أن الموجة الحالية لإزالة التعديات يجري تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماضي، وتم خلالها إزالة 208حالة، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الماضي وشهدت إزالة 230 حالة، وتختتم بالمرحلة الثالثة والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري.