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بالصور- ضبط مخزن لإعادة تدوير الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية في المنوفية

02:49 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ضبط مخزن لإعادة تدوير الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية في المنوفية
  • عرض 4 صورة
    ضبط مخزن لإعادة تدوير الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية في المنوفية
  • عرض 4 صورة
    ضبط مخزن لإعادة تدوير الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية في المنوفية
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المنوفية- أحمد الباهي:

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، نجاح مباحث تموين المنوفية برئاسة العقيد أحمد أبو السعود اليوم الجمعة، في استهداف مخزن لإنتاج وبيع الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف بناحية مدينة السادات، وضُبط ألف و386 عبوة دوائية بيطرية وإضافات أعلاف منتهية الصلاحية يتم إعادة تدويرها وتعبئتها بعبوات مدون عليها تواريخ جديدة تفيد صلاحيتها، وكذا ضبط 300 عبوة فارغة مدون عليها تاريخ يفيد انتهاء الصلاحية مما يؤكد عملية إعادة تدوير المنتج المنتهي وتعبئته في عبوات حديثة البيانات بهدف الغش والتدليس.

وتقرر التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن الأدوية بمراكز ومدن المحافظة؛ لإحكام الرقابة ومنع الممارسات الاحتكارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

المنوفية الأدوية البيطرية اللواء إبراهيم أبو ليمون
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