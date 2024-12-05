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رئيس جامعة بنها: حريصون على دعم مبادرات تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم

12:16 م الخميس 05 ديسمبر 2024

رئيس جامعة بنها

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اجتماعا مع فريق مركز التطوير المهني ، وذلك في إطار دعم وتشجيع العمل التطوعي وتعزيز دور مراكز التطوير المهني في تمكين الشباب وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر عبد الرحمن مديرة المركز وفريق العمل وعدد من الطلاب المتطوعين المساهمين في تحقيق رؤية المركز وأهدافه.

وأعرب رئيس الجامعة عن اعتزازه بالإنجازات التي حققها المركز، مشيرًا إلى أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الالتزام والتفاني الذي أبداه فريق العمل والمتطوعون، الذين جسدوا روح العمل الجماعي وقدموا نموذجًا يحتذى به في خدمة الطلاب والخريجين ، مؤكدا على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه المركز في إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات المجتمع.

وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي، بالًدور المتميز الذي يقوم به المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة، موجها شكره وتقديره لفريق العمل ولكل من ساهم في نجاح المركز، مشدداً على ضرورة استمرار هذه الجهود لضمان استدامة التميز وتحقيق المزيد من النجاحات.

وأكد "الجيزاوي" التزام جامعة بنها بدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، انطلاقًا من رؤيتها الرامية إلى تحقيق التميز الأكاديمي والمجتمعي، وبناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في نهضة الوطن.

رئيس جامعة بنها مبادرات تمكين الشباب القليوبية الدكتور ناصر الجيزاوي
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