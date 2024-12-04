مصرع طبيب بيطري سقط في بالوعة مفتوحة ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى طبيب بيطري شاب مصرعه، إثر سقوطه في بالوعة مفتوحة على طريق "بني حدير - كوم إدريجة" في نطاق مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بتعرض "كريم.م.ح"، 25 عامًا، طبيب بيطري، للغرف في بالوعة صرف صحي، على طريق "بني حدير - كوم إدريجة" بدائرة مركز الواسطى.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي، ونقله إلى المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة