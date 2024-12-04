حفظ واستبعاد شبهة.. النيابة تفصل في واقعة الغش بجامعة جنوب الوادي

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصدرت النيابة العامة بمحافظة قنا، برئاسة المستشار محمود الغرباوي، قراراً باستبعاد شبهة الجرائم المثارة في الشكوتين المقدمتين من النائبة نشوى رائف ونرمين محمد نور الدين، بشأن واقعة الغش في جامعة جنوب الوادي.

وأوضحت النيابة أن الواقعة ستظل قيد الأوراق في دفاتر الشكاوى الإدارية، وجرى حفظها إدارياً، مؤكدة عدم وجود دلائل قانونية على وجود جرائم تستدعي المتابعة الجنائية في الشكوتين.

ترجع بداية الواقعة عندما أصدرت جامعة جنوب الوادي بيانا، على واقعة اعتداء نائبة طالبة على مراقبين خلال الامتحانات، وقالت الجامعة إنه في يوم الإثنين 8 يناير 2024، وخلال تأدية طلاب الفرقة الثالثة -انتساب عام- بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، بقنا، لامتحان مقرر القضاء الإداري،ردت جامعة جنوب الوادي في بيان لها، على واقعة تعدي نائبة طالبة على مراقبين خلال الامتحانات، وقالت الجامعة إنه في يوم الاثنين 8 يناير 2024، وخلال تأدية طلاب الفرقة الثالثة -انتساب عام- بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، بقنا، لامتحان مقرر القضاء الإداري، وخلال مرور إحدى معاونات أعضاء هيئة التدريس باللجنة، مدرس مساعد، سمعت صوتًا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان.

وأضافت الجامعة أنه عند اقتراب المراقبة من الطالبة وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز، وطلبت منها إخراج هذه السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وتعدت عليها بالضرب، وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب، على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان.

وتابعت الجامعة: وعند تدخل مراقبة الدور، أستاذ مساعد، لكي تخلص زميلتها من الضرب، تعدت الطالبة عليها أيضا، ثم خرجت الطالبة من اللجنة وأكملت عملية التعدي.

وأكدت الجامعة أنه تم تحرير محضر إثبات حالة، وتم رفعه إلى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والذي قرر إحالة الطالبة إلى الشؤون القانونية بالجامعة؛ للتحقيق معها، مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، وذلك طبقًا لنص المادة 125، من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49، لسنة 1972، وخلال مرور إحدى معاونات أعضاء هيئة التدريس باللجنة، مدرس مساعد، سمعت صوتًا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان.

وبعد انتهاء التحقيقات في كل من الشكوى المرفوعة كل منهما ضد الأخرى قررت جهات التحقيق حفظ الشكوى واستبعاد الشبهة عن الطرفين من الجرائم المثارة في الأوراق ضدهما.