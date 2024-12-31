احترس عند الخروج ليلة رأس السنة.. عادة خطيرة في الإسكندرية قد تعرضك للأذى

الإسكندرية – محمد البدري:

في ليلة رأس السنة، بينما يحتفل الناس ببداية عام جديد تشهد بعض شوارع الإسكندرية آثارا لعادة قديمة تعود إلى نحو 200 سنة قد تهدد سلامة المارة؛ حيث يقوم البعض بتحطيم الزجاج وإلقاء أكياس مملوء بالمياه من شرفات المنازل مع دقات الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

أصل العادة

ما بدأ كتقليد بريء للجالية اليونانية، أصبح الآن ممارسة تهدد حياة المارة؛ بحسب عبد الرحمن حسن، الباحث في التراث السكندري، مبينا أن هذه العادة بدأت قبل نحو 180 عامًا مع توافد الجالية اليونانية إلى الإسكندرية.

وأضاف أن الأصل في تلك العادة أن السكان كانوا يتركون الأواني الزجاجية والخزفية بجوار أبواب منازلهم ليستفيد منها المارة؛ كما كانوا يلقون العملات المعدنية من الشرفات كنوع من التمنيات الطيبة للعام الجديد، وكان عمال النظافة والمارة يجمعونها.



ومع مرور الزمن، تطورت هذه العادة لتشمل تحطيم الزجاج وإلقاء أكياس المياه من الشرفات، بالإضافة إلى إطلاق الألعاب النارية. هذا التطور جعل الناس يتجنبون السير في الشوارع منتصف الليل خوفًا من التعرض لإصابات خطيرة.

مخاطر تهدد المارة

محمد عجمي، من أهالي الإسكندرية يروي حادثة شهدها قبل سنوات عندما كان يستقل سيارة ميكروباص في منتصف الليل وفوجئ بسقوط زجاجات على سقف السيارة.

بينما أكد مواطنون تعرض عمال النظافة لإصابات نتيجة إلقاء الأشياء القابلة للكسر من الشرفات، مطالبين بضرورة توعية الناس بخطورة هذه الممارسة.



تراجعت رغم استمرارها

رغم استمرار هذه العادة في شوارع الإسكندرية، إلا أنها بدأت في التراجع تدريجيًا بسبب استياء الأهالي؛ وباتت غير منتشرة إلا في بعض المناطق الشعبية؛ بينما يفضل آخرون الاحتفال بالألعاب النارية بديلا عن تلك العادة بما يتناسب مع ثقافة المجتمع الحالية.