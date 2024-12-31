تخصيص عيادات علاج طبيعي لذوي الهمم في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تخصيص أول عيادة متخصصة للعلاج الطبيعي لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وحدة الإسكان الإجتماعي بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، لتقديم الرعاية الطبية لهم بصفة يومية، وتأتي هذه الخطوة استجابة لاحتياجات هذه الفئة المهمة في المجتمع، وتأكيدًا على أهمية دمجهم وتمكينهم صحيًا.

وأشارت إلى أن العيادة تعمل بدءا من الغد من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، بهدف تقديم الفحوصات الدورية، و الرعاية اللازمة لذوي الهمم بما يتناسب مع احتياجاتهم، مما يُسهم في تحسين جودة حياتهم وضمان حصولهم على خدمات صحية لائقة.

وأضاف الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، أن وجود تلك العيادات يُسهم في تقديم الرعاية الشاملة التي تشمل الفحوصات الدورية، وخطط العلاج الملائمة وفقًا لكل حالة، خاصة فيما يتعلق باضطرابات النمو والحركة، وغيرها، وهو مايساهم في تخفيف معاناة المواطنين في البحث عن خدمات صحية متفرقة.