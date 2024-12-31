إنشاء فصول جامعية متقدمة تابعة لجامعة السويس بمدينة دهب

محافظ المنوفية يعلن برفع درجة الاستعداد تزامنًا مع احتفالات رأس السنة

تل العمارنة في الصدارة والألمان في المقدمة.. 638 ألف سائح زاروا آثار

جنوب سيناء – رضا السيد :

أستقبل السيد اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، والعميد عماد عناني، مستشار المحافظ للمشروعات، وفد جامعة السويس برئاسة الدكتور سيد أحمد، عميد كلية هندسة البترول والتعدين، لمعاينة الأماكن المقترحة لإنشاء فصول جامعية متقدمة تابعة لجامعة السويس بالمدينة.

وقال رئيس المدينة، إن اللجنة قامت بالمعاينة الميدانية على أرض الواقع للمواقع التي جرى اقتراحها تمهيدًا لإنشاء فصول لكلية السياحة والفنادق وكلية علوم البحار "مجال التعليم العالي"، وكذا فصل النانو تكنولوجي في مجال الدراسات العليا،، وذلك في إطار الجهود التي يقوم بها محافظ جنوب سيناء، لإحداث طفرة في مجال التعليم العالي.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن إقامة فصول جامعية متقدمة تابعة لجامعة السويس بالمدينة يبشر بنقلة حضارية وثقافية قوية، ويفتح آفاق جديدة لمستقبل واعد لأبناء دهب .

وأكد أن وفد الجامعة أعرب عن رغبته القوية في تنفيذ هذا المشروع، لخدمة الطلاب بكافة مدن خليج العقبة "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا".

وكانت قد أعلنت محافظة جنوب سيناء المخطط الاستراتيجي لمدينة دهب بإجمالي 4373,29 فدان ويتضمن مناطق سكنية، ومناطق خدمات ومناطق سياحية، و مناطق حرفية ومنطقة ترفيهية، ومنطقة امتداد عمراني، ومراكز تخيم ومناطق إسكان سياحي، مشروعات تنموية كبرى منها إنشاء مدينة طبية عالمية، ومركز تجاري إقليمي رئيسي، ومركز صغير للمؤتمرات والمهرجانات، وتوسعة المنطقة الحرفية الصناعية، وإقامة مارينا سياحي صغير لليخوت والمراكب السياحية، ومخيمات سياحية لسياحة السفاري، و امتداد للممشى السياحي، ورفع كفاءة وتجميل مناطق "العصلة، المليل، المسبط، المشربة"، وتطوير الميناء الأثري وتحويله إلى منطقة سوق شعبية، وإعادة تخطيط منطقة دهب الجديدة، وإقامة امتداد للممشى السياحي شمالًا وجنوبًا، وإقامة صوب زراعية، ووحدات للإنتاج الحيواني وإنتاج الأعلاف، ومشتل مركزي، ومناطق إسكان سياحي مختلط استثماري.