إصابة فتاتين بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيبت فتاتان شقيقتان بتسمم غذائي، إثر تناولهما وجبة إفطار فاسدة " طعمية" في منزل الأسرة بمدينة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول"رنا.م.ع"، 17 عامًا، وشقيقتها "سما"، 17 عامًا، إلى المستشفى التخصصي، مصابتان بمغص، وقيء، واشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهما طعام فاسد "طعمية"، داخل منزل الأسرة بمدينة بني سويف.

وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وحجزهما تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهما الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.