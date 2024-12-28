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"حسن" قتل زوجة شقيقه وألقي بنفسه أسفل القطار في بني سويف

04:29 م السبت 28 ديسمبر 2024

جثة - أرشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

أقدم شاب على قتل زوجة شقيقه وإصابة ابنها، عقب مشادة كلامية بينهما، ثم ألقى نفسه أمام القطار بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بمقتل ربة منزل وإصابة ابنها، بسبب مشادة كلامية نشبت بينهم داخل منزل الضحية بمركز ببا جنوب المحافظة، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الشرطة لمحل الواقعة.

انتقل فريق من ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين قيام "حسن.ع"، 50 عامًا، بإصابة زوجة شقيقه "سامية.م.ع"، 58 عامًا، بجرح قطعي بالرقبة لقت على إثره مصرعها، وإصابة نجل شقيقه "علي.م.ع"، 23 عامًا، بطعنة نافذة في البطن، ثم ألقى نفسه أسفل أمام عجلات القطار في نطاق مركز ببا، ليلقى مصرعه في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق.

بني سويف القطار قتل زوجة
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