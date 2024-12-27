محافظ أسيوط يتابع تجهيزات سوق اليوم الواحد

أسيوط- محمود عجمي:

تابع اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، التجهيزات النهائية لإقامة "سوق اليوم الواحد" بأرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة بحي شرق، والذي سيتم افتتاحه غداً السبت 28 ديسمبر.

يأتي هذا السوق بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بهدف توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية للمواطنين بتخفيضات تتراوح بين 30 إلى 50%.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تجهيز الباكيات الخاصة بالشركات والتجار والعارضين، ووضع البضائع من المنتجات الغذائية، وتجهيز أماكن الخضراوات والفاكهة. سيضم السوق كافة احتياجات البيت المصري من مواد غذائية، لحوم، دواجن، بقوليات، عطارة، منظفات، جبن، ألبان، عسل، تمور، خضروات، فاكهة، منتجات ومشغولات يدوية، بأسعار مخفضة.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر، إلى تكليفات واضحة لجميع الأجهزة التنفيذية بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع، وتقليل حلقات التداول الوسيطة، ووصول المنتجات مباشرة من المنتج إلى المستهلك بأسعار مخفضة. كما وجه بضرورة المتابعة اللحظية والتنسيق المستمر لضمان نجاح السوق، وتذليل أي عقبات، وتقديم كافة الخدمات الممكنة للزوار. وأعلن عن خطط لفتح أسواق جديدة لليوم الواحد في كافة مراكز المحافظة.

وتدعو محافظة أسيوط المواطنين لزيارة السوق غداً السبت 28 ديسمبر 2024 للحصول على كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة، في إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.