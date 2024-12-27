8 مصابين في تصادم مروع بين ميكروباص وسيارة ملاكي بطريق أسيوط الزراعي

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بمدخل قرية الشغبة على طريق أسيوط الزراعي.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود مصابين .

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم "7931 ي ص ج" مع سيارة ملاكي رقم " 837 س م ل" بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "حسام.ع.م" 36 عامًا، و"شيماء.أ.ث" 28 عامًا، و"شربات.ع.ح" 50 عامًا، و"شعيب.س.م" 36 عامًا، و"شيماء.ع.هـ" 32 عامًا، و"جنا.ج.ا" 9 أعوام، و" أحمد.ج.أ" 6 اعوام، و"سعد.ا.س" 6 أعوام.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.